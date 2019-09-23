Михаила Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Об этом заявили в Следственном комитете, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что это произошло во время ограбления, артист "внезапно возник" на пути у преступника.

В ведомстве добавили, что установили подробности убийства.

Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга (настоящая фамилия - Воробьев) убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца, в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с супругой прибежали на крик, после чего преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.



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