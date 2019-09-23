Одно из главных правил обращения с огнестрельным оружием - относится к нему так, как будто оно всегда заряжено и готово к выстрелу. У героя этого видео с этим правилом всё было вроде бы отлично, но ровно до того момента, пока пистолет не заклинило, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.







15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!