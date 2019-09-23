https://news.day.az/world/1158929.html Пистолет заклинило во время стрельбы, и стрелок решил разобраться - ВИДЕО
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Пистолет заклинило во время стрельбы, и стрелок решил разобраться - ВИДЕО
Одно из главных правил обращения с огнестрельным оружием - относится к нему так, как будто оно всегда заряжено и готово к выстрелу. У героя этого видео с этим правилом всё было вроде бы отлично, но ровно до того момента, пока пистолет не заклинило, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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