Тху Тхао, жительница сельского района Мок Чао (провинция Сан-Ла, Вьетнам), возвращавшаяся домой, была застигнута врасплох ядовитой змеёй, неожиданно совершившей атаку на неё, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Видеокамера, установленная на входе в жилой дом, 17 сентября запечатлела момент атаки кровожадной змеи. Местная жительница, благодаря реакции, в самый последний момент увернулась от грозного пресмыкающегося.

Тху Тхао опубликовала видеоролик на своей странице в Fасеbооk и написала в комментариях, что долго не могла прийти в себя, после нападения змеи.

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