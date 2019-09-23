https://news.day.az/world/1159017.html Девушка успела увернуться от атаковавшей ее змеи - ВИДЕО
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Девушка успела увернуться от атаковавшей ее змеи - ВИДЕО
Тху Тхао, жительница сельского района Мок Чао (провинция Сан-Ла, Вьетнам), возвращавшаяся домой, была застигнута врасплох ядовитой змеёй, неожиданно совершившей атаку на неё, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Видеокамера, установленная на входе в жилой дом, 17 сентября запечатлела момент атаки кровожадной змеи. Местная жительница, благодаря реакции, в самый последний момент увернулась от грозного пресмыкающегося.
Тху Тхао опубликовала видеоролик на своей странице в Fасеbооk и написала в комментариях, что долго не могла прийти в себя, после нападения змеи.
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