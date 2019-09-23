21 сентября в Ленинградской области на Новоприозерском шоссе самосвал вылетел на встречную полосу и чуть не врезался в проезжающие мимо автомобили.

В результате инцидента пострадал только водитель грузовика, он получил относительно лёгкие травмы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Отмечается, что причина происшествия - лопнувшее колесо у самосвала.

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