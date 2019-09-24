В США уволили полицейского за арест шестилетних детей
В американском штате Флорида полицейского Денниса Тернера уволили за то, что он арестовал двух шестилетних детей в школе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Huffpost.
Как отмечается, мужчина работал сотрудником по обеспечению безопасности в учебном заведении. Во время занятий дети начали вести себя плохо, полицейскому это не понравилось, тогда он решил их арестовать.
Тернер надел на школьников наручники и посадил их в патрульную машину. Кроме того, у одного ребенка он взял отпечатки пальцев, а другому сделал укол.
Родные детей были ошеломлены случившимся.
Мужчина задержал учащихся без разрешения надзорного органа. Глава департамента снял с должности полицейского и начал расследование его действий.
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