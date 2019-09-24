В американском штате Флорида полицейского Денниса Тернера уволили за то, что он арестовал двух шестилетних детей в школе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Huffpost.

Как отмечается, мужчина работал сотрудником по обеспечению безопасности в учебном заведении. Во время занятий дети начали вести себя плохо, полицейскому это не понравилось, тогда он решил их арестовать.

Тернер надел на школьников наручники и посадил их в патрульную машину. Кроме того, у одного ребенка он взял отпечатки пальцев, а другому сделал укол.

Родные детей были ошеломлены случившимся.

Мужчина задержал учащихся без разрешения надзорного органа. Глава департамента снял с должности полицейского и начал расследование его действий.

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