Жительница Хэцзе (провинция Шаньдун, Китай), наверняка, надолго запомнит эту поездку на скутере, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Несчастная была сбита электромобилем, но это оказалось ещё не самым страшным. Транспортное средство сначала протолкнуло женщину вперёд по асфальту, а после жертва ДТП и вовсе оказалась под днищем и застряла там.

Очевидцы несчастного случая не зевали и немедленно бросились поднимать электромобиль, чтобы освободить пленницу, которая, кстати, оказалась довольно везучей, отделавшись всего лишь незначительными ссадинами.

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