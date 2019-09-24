Власти Антальи планируют ввести единый тариф для такси для всех районов города. Они надеются, что благодаря нововведению туристы будут чаще выезжать из отелей в магазины, развлекательные центры и рестораны. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

Мэр Антальи Мухиттин Бёчек заявил о намерениях положить конец применению разных тарифов на проезд в такси в разных районах города.

"Больше не будет разных тарифов, в зависимости от удаленности района. Например, турист из аэропорта едет в Кадрие за 250 лир. Но когда тот же турист едет из Кадрие в аэропорт, то поездка ему обходится уже 350 лир. Мы намерены положить конец такой практике", - заявил Бёчек.

По его словам, в ближайшей перспективе единый тариф за километраж будет введен во всех районах Антальи. По словам мэра, такая ценовая "прозрачность" на услуги такси должна стать стимулом для туристов чаще покидать отель, чтобы отправиться на шопинг или на прогулку в город. Недобросовестных таксистов обещают наказывать штрафами и лишать лицензий.

Особенно дорого сейчас обходится туристам проезд из Кемера и Белека. Из аэропорта Антальи за каждые 10 километров дороги при поездке в Кемер и Белек взимается 40 турецких лир.

Трансфер из отеля в аэропорт из этих курортных поселков стоит уже в 66 лир за каждый 10 километров. Расстояние между аэропортом и Кемером - около 50 километров. Таким образом, за дорогу в аэропорт турист платит не менее 200 лир, обратно - не менее 330 лир.

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