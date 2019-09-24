Немецкий суд в опубликованном в понедельник постановлении признал, что похмелье - это болезнь. Об этом сообщает информагентство AFP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эта проблема встала перед судьями во Франкфурте после того, как истец заявил, что компания, предлагающая антипохмельные шоты и порошки для разведения водой, незаконно заявляла о лечебных свойствах этих продуктов.

В постановлении вышестоящей инстанции говорилось, что информация о пищевых продуктах не должна приписывать им свойства, позволяющие предотвращать или лечить болезни, а также создавать впечатление, что они обладают такими свойствами.

Суд признал, что под болезнью следует понимать любые, даже небольшие или временные нарушения нормального функционирования организма, включая усталость, тошноту и головные боли, избавление от которых, как обещала компания, могут обеспечить ее продукты.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!