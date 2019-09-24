В Нижневартовске 29-летний Али Омаров сумел спасти девушку, которая находилась в горящей квартире. Подробности этой истории сообщает портал Nv86.ru.

Сам инцидент произошёл днём 23 сентября. Омаров, который не является жителем города, проезжая мимо дома номер 60 по улице Мира, увидел, что из одной из квартир валят клубы дыма. И он решил помочь тем, кто в этот момент находился в эпицентре происшествия.

Мужчина поднялся на шестой этаж и зашёл в квартиру, которая располагалась прямо над той, в которой было возгорание. Дверь ему открыла несовершеннолетняя девочка. При этом в квартире этажом ниже в этот момент находилась девушка 2001 года рождения, которая кричала в форточку и просила ей помочь, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Омаров несколько раз пытался протянуть ей руку и вытащить её, но попытки не принесли успеха. Через какое-то время он воспользовался подручным средством и сумел вытащить пострадавшую.

Любопытно, но после того, как мужчина совершил подвиг, он пришёл извиняться за беспорядок к хозяевам квартиры, через которую и сумел спасти девушку.

- Там стояли горшки с цветами на подоконнике, и их пришлось быстро убрать. Честно сказать, меня поразили его извинения, ведь он спас человека, а ещё переживает из-за таких пустяков, - рассказала хозяйка квартиры.

Пострадавшая сейчас находится в больнице, её жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов.

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