Охранники магазина "Магнит" в Красноярске избили покупателя резиновыми дубинками и распылили ему в лицо перцовый газ. Видео произошедшего опубликовал "ТВК Красноярск".

Инцидент произошел утром во вторник, 24 сентября. По словам очевидцев, сотрудники супермаркета заподозрили мужчину в краже и напали на него, когда тот отказался показать содержимое сумки и "оказал сопротивление", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах видно, как двое мужчин в черных футболках ловят третьего. Один из охранников распыляет ему в лицо содержимое баллончика, тот пытается убежать, но его ловят и начинают бить дубинкой по ногам. В этот момент удар чуть не получила наблюдавшая за происходящим старушка. Потом покупателя валят на землю, один из мужчин хватает его за шею, второй снова распыляет газ в лицо, а потом бьет ногой. В этот момент возмущенные очевидцы начинают отбивать пострадавшего у нападавших с криками: "Вы не имеете права бить его!" Во второй части видео показана вторая попытка молодого человека сбежать, но его снова бьют дубинкой. От удара по голове он теряет сознание.

Позднее на место происшествия прибыла полиция. Покупатель написал заявление, медики определяют тяжесть его травм.

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