Около 15 тыс. боевиков из террористических группировок "Талибан" и "Исламское государство" (ИГ) действуют сейчас в Афганистане и угрожают безопасности Центрально-Азиатского региона. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Центрально-Азиатском регионе главной угрозой членам ОДКБ являются террористические группировки в Афганистане, отметил он. "Для ОДКБ опасность представляют группировки "Талибана" на севере Афганистана. Общая численность отрядов около 11 тыс. человек <...> Наблюдается рост активности в Афганистане "Исламского государства". Общее количество боевиков - около 4 тыс. человек", - сказал Сидиров.

По словам генерал-полковника, террористы контролируют примерно 40% территории Афганистана. В провинциях, находящихся под контролем боевиков, процветает торговля оружием и наркотиками.

По данным ОДКБ, у незаконных банд формирований находятся около 100 тыс. единиц стрелкового оружия, которое может попасть на территорию стран Центрально-Азиатского региона. Кроме того, в 2018 году площади посевов опиумного мака в Афганистане составили 263 тыс. гектаров.

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