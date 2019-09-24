"Нафтогаз" начал импорт нефтепродуктов из Беларуси
"Нафтогаз Украины" начал импорт нефтепродуктов из Беларуси, в сентябре компания планирует закупить 30 тысяч тонн дизельного топлива на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Впервые импортировали из Белоруссии партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке. В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ", - говорится в сообщении компании в микроблоге Twitter.
В компании отметили, что в дальнейшем планируют активно развивать направление трейдинга, "ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны".
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