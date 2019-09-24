Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что его правительство уважает и исполнит решение Верховного суда Соединенного Королевства, признавшего незаконным приостановку работы британского парламента.

Об этом Джонсон заявил вещательной корпорации Би-би-си в Нью-Йорке, где он участвует в работе Генассамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уважаем судебную власть и исполним это решение", - сказал Джонсон, при этом подчеркнув, что он в корне не согласен с решением и доводами судей.

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