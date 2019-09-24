Восемь новорождённых погибли в результате пожара, который произошёл в родильном доме на востоке Алжира. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на eadaily.com.

Пожар начался в 03.50 утра по местному времени в больнице населённого пункта Уэд-Суфе, расположенного в 500 километрах к юго-востоку от алжирской столицы.

"Нам удалось спасти 11 младенцев, 37 женщин и 28 сотрудников роддома, - заявил представитель местной аварийной службы Нассим Бернауи, - Мы сожалеем о гибели восьми детей, некоторые от ожогов, другие - от вдыхания дыма".

Десятки пожарных расчётов были привлечены для тушения пламени.

Это уже второй за последние 18 месяцев пожар в роддоме в Уэд-Суфе. В мае прошлого года пожар нанёс значительный ущерб медучреждению, однако тогда никто не пострадал.

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