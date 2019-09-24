Неудачная попытка ареста молодого человека, в исполнении троих стражей правопорядка, была запечатлена случайным очевидцем захватывающей сцены в Голландии.

Автор видеоролика не смог сдержать эмоций, снимая неадекватного голландца, противостоящего троим полицейским и попытавшегося напасть на него. Мужчина не дался в руки стражам порядка и, вооружившись шваброй нанёс повреждения нескольким автомобилям, припаркованным на обочине дороги, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автор сюжета не уточнил удалось ли полицейским, используя оружие, арестовать неадекватного молодого человека.



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