Кандидат на пост президента Афганистана, экс-советник президента по вопросам нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар объявил, что покидает предвыборную гонку, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я воздерживаюсь от участия в борьбе на выборах", - написал Атмар в Facebook.

Он объяснил свое решение тем, что политическая обстановка и ситуация с безопасностью не подходят для проведения прозрачных и справедливых выборов.

Президентские выборы запланированы на 28 сентября. Они должны были пройти еще 20 апреля, но их дважды откладывали.

Последние выборы в Афганистане состоялись в 2014 году, победу одержал Ашраф Гани, его прямым конкурентом тогда был действующий глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Оба политика решили вновь баллотироваться в президенты. Изначально кандидатов было 18, один из них - бывший министр иностранных дел Залмай Расул, по данным СМИ, решил выступить в поддержку Гани, поэтому прекратил избирательную кампанию.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!