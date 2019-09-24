Йеменцы смогли поразить нефтяные объекты в Саудовской Аравии из-за слабости систем обороны США и тем самым унизили Вашингтон. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, слова которого приводятся на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В действительности йеменцы унизили США", - сказал Роухани, добавив, что в таком случае трудно отрицать слабость радиолокационных и оборонительных систем США, которые смогли преодолеть беспилотники и ракеты.

Указания на то, что Тегеран стоит за нападением, связаны с тем, что обвиняющие стороны не верят в возможность развития йеменских вооружений, добавил он.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.



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