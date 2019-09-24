https://news.day.az/world/1159455.html Борис Джонсон отказался оставаться в США
Борис Джонсон отказался оставаться в США
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что вернется домой ночью во вторник после выступления на Генассамблее ООН в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Джонсон уточнил, что вернется в Великобританию после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Пока нет информации, может ли он выступить в среду в палате общин.
Ранее Верховный суд Соединенного королевства постановил, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента.
Британский парламент возобновит работу 25 сентября.
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