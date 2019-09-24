В австралийском штате Квинсленд мужчина шесть часов не давал своему семилетнему сыну утонуть после того, как их лодка перевернулась. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

39-летний Мэйк Хонен (Maike Hohnen) вместе с сыном Джулианом и другом отправился на рыбалку в начале июня - первого месяца зимы в Южном полушарии. Неожиданно началась буря, и судно перевернулось. Мэйк и его друг оказались в ледяной воде без спасательных жилетов в 15 километрах от берега. Они по очереди держали семилетнего Джулиана, чтобы ребенок не утонул.

Через несколько часов мальчик, несмотря на усилия взрослых, начал терять сознание и глотать воду. "Смотреть на то, как ему становилось все хуже и он болтал все меньше и меньше, было очень страшно. Он казался мертвым, но я не прекращал говорить с ним. Его руки вокруг моей шеи крепко сжались", - рассказал Мэйк.

Спасатели обнаружили потерпевших крушение спустя шесть часов. Для доставки их в больницу прислали вертолет, на котором Джулиану провели сердечно-легочную реанимацию и погрузили его в искусственную кому.

Сначала врачи опасались, что мозг мальчика безвозвратно поврежден, и утверждали, что вероятность его выживания составляет около пяти процентов. Однако ребенок смог вновь прийти в себя на следующее утро. Первым делом Джулиан спросил у отца, когда они снова пойдут рыбачить.

За волю к жизни ребенка номинировали на национальную премию Pride of Australia ("Гордость Австралии"). Сообщается, что мальчик полностью восстановился с момента инцидента.

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