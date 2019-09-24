https://news.day.az/world/1159474.html Трамп намеревается прекратить «бесконечные войны»
Трамп намеревается прекратить «бесконечные войны»
Американский президент Дональд Трамп заявил, что американская сторона не хочет вести "бесконечные войны". Об этом он сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Трамп отметил, что американская сторона хочет гармонии в мире. По его словам, цель страны - не продолжать "бесконечные войны".
"По всему миру мы посылаем ясный сигнал... цель Штатов - гармония", - подчеркнул Трамп.
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