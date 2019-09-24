Тегеран планирует внести неправительственную организацию в США "Объединение против ядерного Ирана" (UANI) в список организаций, поддерживающих терроризм. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иран в скором времени начнет процесс рассмотрения внесения в список спонсоров терроризма американской организации "Объединение против ядерного Ирана" за их близкие связи и сотрудничество с террористическими группировками", - говорится в сообщении Мусави.

Какие конкретно террористические группировки поддерживает эта организация, иранский МИД не указал.



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