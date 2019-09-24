https://news.day.az/world/1159475.html Иран намерен признать американскую НПО спонсором терроризма
Какие конкретно террористические группировки поддерживает эта организация, иранский МИД не указал.
Иран намерен признать американскую НПО спонсором терроризма
Тегеран планирует внести неправительственную организацию в США "Объединение против ядерного Ирана" (UANI) в список организаций, поддерживающих терроризм. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Иран в скором времени начнет процесс рассмотрения внесения в список спонсоров терроризма американской организации "Объединение против ядерного Ирана" за их близкие связи и сотрудничество с террористическими группировками", - говорится в сообщении Мусави.
Какие конкретно террористические группировки поддерживает эта организация, иранский МИД не указал.
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