https://news.day.az/world/1159476.html В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками - ФОТО
В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками - ФОТО
В одной из государственных индийских больниц в штате Раджастан 24-летняя женщина родила двойню. Первый ребенок (мальчик) появился на свет полностью здоровым, однако у второго новорожденного врачи диагностировали ряд анатомических отклонений - у девочки четыре ноги и три руки. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В Индии родился ребенок с анатомическими аномалиями
Фото: catersnews
Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.
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