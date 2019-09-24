В одной из государственных индийских больниц в штате Раджастан 24-летняя женщина родила двойню. Первый ребенок (мальчик) появился на свет полностью здоровым, однако у второго новорожденного врачи диагностировали ряд анатомических отклонений - у девочки четыре ноги и три руки. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



В Индии родился ребенок с анатомическими аномалиями

Фото: catersnews

Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

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