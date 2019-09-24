Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился во вторник с призывом к реформированию Совета Безопасности ООН. О такой необходимости он заявил, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я вновь заявляю, что мир больше пяти [государств]. Уже давно настало время для пересмотра подходов, реформирования организаций и правил. Необходимо незамедлительно провести кардинальные реформы в деятельности СБ ООН для достижения справедливости на международной арене", - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, "будущее человечества не должно зависеть от решений пяти постоянных членов СБ ООН". С аналогичными заявлениями он выступал на предыдущей сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Президент Турции в ходе выступления коснулся темы ядерного вооружения. По его мнению, "обладание ядерным оружием должно быть либо запрещено для всех стран мира, либо, наоборот, разрешено".

Общеполитические дебаты высокого уровня проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

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