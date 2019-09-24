В Шереметьево задержали бизнесмена за пьяный дебош - ВИДЕО
Пассажира рейса, следовавшего из Самары в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево за дебош на борту. Инцидент произошел 22 сентября.
Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО), передает Day.Az.
Отмечается, что во время перелета у пассажира, предположительно находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с членами экипажа.
Собеседник агентства рассказал, что "пассажир бизнес-класса во время полета начал вести себя неадекватно, на призывы успокоиться не реагировал".
Нарушителя доставили в дежурную часть. Им оказался житель Самары 1966 года рождения. В отношении мужчины составлен административный протокол.
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