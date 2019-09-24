Саудовская Аравия еще не установила точное место запуска ракет, которые атаковали страну, но уверена, что это был Иран, заявил госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы верим, что Иран несет ответственность за атаку, потому что вооружение иранское. Мы знаем, что оно прилетело не с юга, мы знаем это исходя из дальности вооружения. Мы полагаем, что оно прилетело с севера, определенно с севера. То, чем мы сейчас занимаемся, это установлением точного места запуска", - сказал Джубейр, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

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