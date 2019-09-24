Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что ядерное оружие необходимо либо запретить, либо сделать доступным для всех стран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, несправедливо то, что страны, обладающие ядерным оружием, используют его как рычаг давления и угрожают другим государствам, у которых его нет.

"Его надо или запретить всем, или разрешить всем", - добавил глава Турции.

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