https://news.day.az/world/1159492.html Эрдоган поставил ультиматум по ядерному оружию
Эрдоган поставил ультиматум по ядерному оружию
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что ядерное оружие необходимо либо запретить, либо сделать доступным для всех стран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, несправедливо то, что страны, обладающие ядерным оружием, используют его как рычаг давления и угрожают другим государствам, у которых его нет.
"Его надо или запретить всем, или разрешить всем", - добавил глава Турции.
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