Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на выступление президента США Дональда Трампа на трибуне ООН и призвал мировое сообщество усилить давление на Иран.

"Британия, Франция и Германия сказали, что Иран ответственен за последние атаки на Саудовскую Аравию. Дайте мне высказаться от имени Израиля, очень просто: Иран сделал это... Израиль знает, как защитить себя от такого типа агрессии. Мы призываем всех членов международного сообщества присоединиться к попыткам президента США усилить давление на Иран. Это единственный способ остановить иранскую агрессию" - сказал Нетаньяху в специальном видеообращении, которое разместил на своих официальных страницах в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Дональд Трамп заявил во вторник, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, что об отмене санкций против Ирана речь не идет, они будут лишь ужесточаться, пока Тегеран не изменит поведение.

"Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции будут ужесточаться", - сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Израильский премьер-министр впервые за последние 9 лет отказался от участия в ГА ООН из-за участия в переговорах по формированию правительственной коалиции в Израиле.

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