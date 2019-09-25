https://news.day.az/world/1159500.html Нефть подешевела после выступлений Трампа в ООН
Нефть подешевела после выступлений Трампа в ООН
Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.
Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечает агентство, цены упали после слов Трампа про Китай.
Стоимость нефти марки Brent достигла $62,69 за баррель, что на 3,13% ниже показателя предыдущей торговой сессии. Кроме того, снижение показала и нефть марки WTI, которая стала стоить $56,95 за баррель.
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