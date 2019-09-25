Саудовская Аравия вместе с союзниками изучает варианты военного ответа на атаки на ее нефтяные объекты.

Об этом заявил во вторник государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр, выступая на семинаре в Совете по международным отношениям на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уверены, что она [атака] была совершена с направления севера, и как только расследование будет завершено, мы выступим с заявлением и возложим вину, - приводит телеканал Al Hadas слова аль-Джубейра. - Однако мы верим, что ответственность несет Иран, поскольку это было иранское оружие".

"Наша позиция заключается в том, что мы должны быть твердыми с Ираном и подумать о том, как нам усилить давление на него. У нас есть целый перечень возможных вариантов: дипломатические, экономические и военные, - отметил дипломат. - Сейчас мы рассматриваем все из них и консультируемся с нашими союзниками по поводу нападения, после чего будем решать, исходя из этого. Я не хочу раскрывать наши военные варианты ответа, но мы обсуждаем это".

По словам аль-Джубейра, Саудовская Аравия "будет избегать войны любой ценой". "Но мы не собираемся сидеть со связанными за спиной руками, пока иранцы продолжают нападать на нас, - подчеркнул он. - Действия иранского руководства агрессивные, дестабилизирующие и опасные, поэтому королевство не верит, что политика умиротворения работает в отношении Ирана".

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