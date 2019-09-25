Президент Ирана Хасан Роухани рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель о плане Тегерана по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президент.

"Европейские страны с интересом изучат ее, поддерживают любую разумную меру по деэскалации напряженности в регионе", - сказала Меркель после обмена мнениями с Роухани относительно обеспечения безопасности в районе Персидского залива и иранской инициативы.

Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН.

План по безопасности в регионе, названный Роухани как "Ормузская мирная инициатива" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы), президент Ирана намерен представить в ходе 74-ой сессии Генассамблеи ООН. По-другому план называют "Коалиция надежды".

Его детали пока неизвестны, однако глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находясь в Нью-Йорке, сообщил, что речь действительно идет о создании коалиции по безопасности, в которую должны войти, по мнению Тегерана, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.

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