Число демократов в палате представителей, которые поддерживают расследование деяний президента страны Дональда Трампа и его импичмент, растет.

Об этом сообщает СNN.

По данным телеканала, за возможную процедуру импичмента уже выступили 162 демократа из 235. По словам кандидата в американские президенты от демократов Эндрю Янга, импичмент - это правильное решение.

"Учитывая последние действия президента, я считаю, что импичмент - это верный путь вперед", - добавил Янг.

Он назвал вопиющим то, что Трамп обратился к иностранному лидеру за политической помощью в обмен на финансовые выплаты.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!