https://news.day.az/world/1159506.html Более половины демократов США поддержали импичмент Трампа
Более половины демократов США поддержали импичмент Трампа
Число демократов в палате представителей, которые поддерживают расследование деяний президента страны Дональда Трампа и его импичмент, растет.
Об этом сообщает СNN.
По данным телеканала, за возможную процедуру импичмента уже выступили 162 демократа из 235. По словам кандидата в американские президенты от демократов Эндрю Янга, импичмент - это правильное решение.
"Учитывая последние действия президента, я считаю, что импичмент - это верный путь вперед", - добавил Янг.
Он назвал вопиющим то, что Трамп обратился к иностранному лидеру за политической помощью в обмен на финансовые выплаты.
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