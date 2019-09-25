Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.

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