Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.
Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".
До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.
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