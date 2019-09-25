https://news.day.az/world/1159520.html В Турции подорвали полицейский конвой, есть раненые - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
В Турции подорвали полицейский конвой, есть раненые - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
В турецкой провинции Адана подорван полицейский конвой. Как передает Day.Az, об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, ранения получили пять полицейских.
На месте инцидента работают медики.
О деталях произошедшего не сообщается.
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