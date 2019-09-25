В турецкой Адане полицейский автобус подорвался на бомбе, когда ехал по дороге в районе Юрегир. По словам губернатора провинции Махмута Демирташа, в результате инцидента пострадали правоохранители, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По данным телеканала NTV, ранения получили пять полицейских - в скором времени их доставили в больницу.

Портал Gerçek Gündem распространил видео с камер наблюдения - на кадрах запечатлен момент подрыва.

Обстоятельства подрыва автобуса выясняются.

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