Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Альтернативных кандидатур не было.

Регламент требует переизбрания председателя верхней палаты парламента в случае проведения выборов губернатора в его регионе.

Матвиенко представляет Санкт-Петербург, поэтому после недавней победы Александра Беглова на выборах губернатора Северной столицы ей пришлось вновь пройти через процедуру делегирования в Совфед.

Ее кандидатуру выдвинули все вице-спикеры и председатели комитетов.

Валентина Матвиенко окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС, курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР.

Занималась комсомольской работой на разных уровнях, с 1991 года состояла на дипломатической службе. В 1998-2003 годах Матвиенко была заместителем председателя правительства, курировала социальную сферу. После заняла пост полпреда президента, а с 2003-го - губернатора Санкт-Петербурга.

Делегирована в Совет Федерации летом 2011 года, а уже в сентябре возглавила верхнюю палату парламента. Стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокую должность. Переизбрана в 2014-м.

Матвиенко - председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и постоянный член Совета безопасности Российской Федерации.



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