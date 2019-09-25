Смельчак по имени Кевин, решившийся на опасный трюк, едва избежал серьёзной травмы, а то и смерти, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кадры, снятые самим экстремалом на Корсике (Франция), показывают, как он вознамерился прыгнуть в море со скалы. Вот только чем ближе герой подлетал к воде, тем понятнее становилось, что у него есть все шансы приземлиться на камни.

Можно вздохнуть спокойно - никакого несчастья не случилось, и мужчина всё-таки едва-едва разминулся с опасными камнями. Хочется пожелать Кевину впредь быть осторожнее и помнить, что самый зрелищный трюк не стоит потерянного здоровья или даже жизни.

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