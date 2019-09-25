Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Лондон, после того как срочно прервал визит на Генассамблею ООН из-за нового витка внутриполитического кризиса. Кадры с кортежем Джонсона, движущимся в столицу из аэропорта, транслируют британские телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В среду парламент страны возобновит работу, и, как ранее заявлял спикер палаты общин Джон Беркоу, в сегодняшнем заседании не запланирована сессия ответов премьера на вопросы депутатов. Однако, как неофициально сообщили представители канцелярии премьера, Джонсон, скорее всего, выступит перед парламентом после возвращения в Лондон.



Во вторник судьи Верховного суда единогласно признали решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным, что стало большим ударом по премьеру и правящей Консервативной партии.

Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.



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