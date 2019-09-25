https://news.day.az/world/1159745.html В Стамбуле средь бела дня застрелили человека - ВИДЕО
В Стамбуле средь бела дня застрелили человека - ВИДЕО
В Стамбуле совершено жестокое преступление.
Как сообщает Hürriyet, в квартале Чекмекой мужчина избил человека, который был должен ему деньги, передает Day.Az.
Не успокоившись, он выхватил пистолет и застрелил должника.
Очевидцы сняли происшествие на мобильные телефоны.
После убийства преступник сбежал.
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