Молодой человек, грубо оттолкнувший девушку от стойки ресепшн, вынужден был спасаться бегством от разъярённой клиентки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Момент потасовки между темнокожим парнем и девушкой попал на видеокамеру, установленную над стойкой регистрации в отеле.

Молодая мастерица боевых искусств в течение нескольких секунд отстояла свою честь и на глазах у удивлённого работника заведения ногами обратила наглеца в бегство.

Автор видеоролика, загруженного на днях в Fасеbооk, не уточнил места и последствий инцидента.

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