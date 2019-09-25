https://news.day.az/world/1159789.html Девочка-каратистка дала отпор наглецу - ВИДЕО
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Девочка-каратистка дала отпор наглецу - ВИДЕО
Молодой человек, грубо оттолкнувший девушку от стойки ресепшн, вынужден был спасаться бегством от разъярённой клиентки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Момент потасовки между темнокожим парнем и девушкой попал на видеокамеру, установленную над стойкой регистрации в отеле.
Молодая мастерица боевых искусств в течение нескольких секунд отстояла свою честь и на глазах у удивлённого работника заведения ногами обратила наглеца в бегство.
Автор видеоролика, загруженного на днях в Fасеbооk, не уточнил места и последствий инцидента.
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