Хазза Аль-Мансури стал первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15", выйдя на орбиту по пути к МКС. Трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По международной классификации, космонавтом или астронавтом может считаться тот, что поднялся выше условной границы космоса на высоте 100 километров. Отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя произошло более чем в 200 километрах над Землей.

Корабль стартовал с Байконура на последней в истории ракете "Союз-ФГ" с украинской системы управления. После этого пуска все пилотируемые полеты будут переведены на модернизированную версию ракеты - "Союз-2.1а".