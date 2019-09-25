https://news.day.az/world/1159814.html Во Франции выходят мемуары Люка Бессона
Во Франции выходят мемуары Люка Бессона
Книга под названием Enfant Terrible Люка Бессона о первых 30 годах жизни знаменитого режиссера выйдет во Франции третьего октября, сообщает Le Figaro.
В автобиографии он рассказывает о своей юности с ощущением одиночества и несчастья, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Одиночество - это ужасно для ребенка, это опасная тюрьма. Если он чувствует, что этот мир его не принимает, он выдумывает себе другой, и рискует навсегда в нем остаться. Мой мир состоял из мурены, осьминога и гальки", - поделился режиссер.
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