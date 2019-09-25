https://news.day.az/world/1159819.html В Иране поезд сошел с рельсов, десятки пострадавших
В Иране поезд сошел с рельсов, десятки пострадавших
В иранской провинции Систан и Белуджистан с рельсов сошел пассажирский поезд Захедан-Тегеран.
Об этом сказал генеральный директор отдела по общественным связям губернии вышеуказанной провинции Джавад Саларзехи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, причиной крушения стал сильный ветер. Ветер накрыл рельсы песком и один из вагонов перевернулся.
Саларзехи добавил, что в результате происшествия ранены 40 пассажиров, которых доставляют в больницы.
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