https://news.day.az/world/1159825.html Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома распечатку телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента США.
В беседе с украинским коллегой Трамп заявил, что "было бы здорово", если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучат дело Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Как отметил Трамп, Байден ранее "хвастался, что прекратил преследование".
В свою очередь Зеленский отметил, что новый генпрокурор займется этим делом.
"Он или она изучит ситуацию, особенно касательно компании, которую вы в этой связи упомянули. Тема расследования этого дела, действительно, является вопросом восстановления честности, так что мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием", - приводятся в документе слова украинского президента.
Он также попросил президента США предоставить дополнительную информацию, так как она "окажет помощь".
Судя по опубликованной расшифровке, Трамп и Зеленский в этом разговоре не обсуждали оказание финансовой помощи Украине со стороны США.
Ранее СМИ писали, что американский лидер остановил выделение средств Киеву в обмен на расследование деятельности сына кандидата в президенты от республиканцев Джо Байдена в Украине. Сам Трамп эти предположения сразу отрицал.
Санкции, вооружение и энергетика
Два президента в этом разговоре затронули и другие темы.
Так, американский президент отметил, что Вашингтон помогает Украине гораздо больше, чем европейские страны. Зеленский с этим согласился.
Президент Украины добавил, что считает "логичным", чтобы ближайшие страны ЕС оказывали Украине поддержку, но в достаточной степени этого не происходит.
Президент Украины добавил, что считает "логичным", чтобы ближайшие страны ЕС оказывали Украине поддержку, но в достаточной степени этого не происходит.
Зеленский также заявил о готовности Киева закупать больше американских противотанковых комплексов Javelin, и выступил за расширение сотрудничества в области энергетики.
"Что касается экономики, для наших двух стран существует большой потенциал, и один из аспектов, который очень важен для Украины, - это энергетическая независимость. Я считаю, что мы можем быть очень успешны и сотрудничать с США по вопросу энергетической независимости", - сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что Киев уже закупает американскую нефть, и заявил, что рассчитывает на будущую встречу с Трампом.
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