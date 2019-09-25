"Вы совершенно правы, правы на 100%, даже на 1000%. Скажу вам, я говорил с Меркель, встречался с ней, я также встречался и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько нужно по вопросам санкций. Они не соблюдают санкции", - сказал Владимир Зеленский.