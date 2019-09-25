Иран не будет вести переговоры с США под санкциями, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"От имени моей страны и государства хочу объявить, что наш ответ на любые предложения переговоров под санкциями отрицательный... Мы никогда не будем вести переговоры с врагом, который хочет, чтобы Иран сдался под угрозой бедности, давления и санкций", - сказал Роухани, выступая на Генеральной ассамблее ООН.