Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 сентября, выросли на 2,4 млн баррелей, или на 0,6%, до 419,5 млн баррелей, говорится в обзоре управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, напротив, снижения этих запасов на 0,25 млн баррелей.



Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,5 млн баррелей в день, увеличившись на 100 тыс. в сравнении с показателем предыдущей недели в 12,6 млн баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, увеличились на 2,2 млн баррелей - до 40,9 млн.



Запасы бензина увеличились на 0,5 млн баррелей, или на 0,2% - до 230,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 0,3 млн баррелей.



Запасы дистиллятов за неделю сократились на 3 млн баррелей, или на 2,2%, составив 133,7 млн баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 0,7 млн баррелей.



Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 млн баррелей.



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