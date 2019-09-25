Boeing 767-300 совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула, летевший из Камрани (Вьетнам) в Барнаул, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.

Пострадали 23 человека. В региональном правительстве со ссылкой на минздрав сообщили, что тяжелых травм никто из пассажиров не получил, однако осведомленный источник позже сообщил о пяти госпитализированных.

ЧП произошло во время посадки чартерного рейса Камрань - Барнаул. Командир Boeing после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу. Спустя несколько минут задымление было ликвидировано, добавили в обладминистрации.

В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как по взлетно-посадочной полосе в темноте бегут люди. На борту самолета во время ЧП находился 344 человек, включая 10 членов экипажа.

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