https://news.day.az/world/1159863.html Генсек ООН поддержал сохранение иранской ядерной сделки
Генсек ООН поддержал сохранение иранской ядерной сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с иранским лидером Хасаном Роухани выразил поддержку сохранения иранской ядерной сделки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе всемирной организации, передает ТАСС.
"Генсек встретился с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, - сказал он. - Генеральный секретарь подтвердил поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)".
Гутерриш и Роухани также обсудили региональные темы, представляющие взаимный интерес, отмечается в сообщении.
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