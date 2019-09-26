Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с иранским лидером Хасаном Роухани выразил поддержку сохранения иранской ядерной сделки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе всемирной организации, передает ТАСС.

"Генсек встретился с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, - сказал он. - Генеральный секретарь подтвердил поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)".

Гутерриш и Роухани также обсудили региональные темы, представляющие взаимный интерес, отмечается в сообщении.

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