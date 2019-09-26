Кризис на Ближнем Востоке можно разрешить только посредством диалога, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант", передает РИА Новости.

"Наш подход всегда заключается в необходимости разговаривать. Я не вижу какой-либо альтернативы", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности войны на Ближнем Востоке в связи с последними событиями в регионе.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран отрицает эти обвинения.

"Все это напоминает какую-то нереальную ситуацию, искусственно создаваемую теми, кто не хочет, чтобы на Ближнем Востоке больше не было войны. Мы исходим из очень простой вещи: президент США Дональд Трамп, когда избирался, говорил, что он будет президентом, который покончит со всеми войнами. Уже находясь на этом посту, он подтверждал свою позицию. Наверное, в США и за их пределами, есть люди, которым это не очень нравится", - отметил глава российского МИД.

Лавров напомнил, что Россия предложила Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, которая предполагает объединение всех стран этого региона - прибрежных стран Персидского залива, Ирана, их соседей, пятерки постоянных членов Совбеза ООН, ЕС, ЛАГ, ОИС. "Это предложение на столе. В любом случае, собраться и предъявить друг другу озабоченности лучше, чем голословно обвинять друг друга, говорить "ты это сделал, я уверен", но отказываться от какого-либо диалога", - подчеркнул он.

Кроме того, Лавров отметил, что на днях глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил страны региона к разговору о том, как им жить вместе. "Вот - конкретное предложение. Остальные говорят: либо Иран виноват, либо хуситы, либо ХАМАС, либо Хизбалла... Но каких-либо конструктивных идей не выдвигают. Если следовать логике виновности одной стороны и на этом строить свою политику, наверное, это может до добра не довести", - сказал он.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!