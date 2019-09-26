Россия будет настаивать на необходимости снятия незаконных односторонних американских санкций против Ирана, последние ограничительные меры против Национального банка страны создают препятствия для работы механизма расчетов INSTEX и компаний, которые хотят продолжать сотрудничество с Тегераном, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос, не препятствуют ли последние санкции США против Нацбанка Ирана работе INSTEX, Грушко отметил, что "препятствует всё, деятельности любых механизмов, которые могли бы обеспечить выполнение тех обязательств, которые брало на себя международное сообщество в контексте урегулирования ядерной проблемы".

"Смысл этих обязательств заключается в том, что иранское выполнение должно сопровождаться снятием санкций. Проблема заключается не только в юридических аспектах американских санкций, но и в том, что сами санкции, как инструмент, создают огромную неопределенность для деятельности компаний, которые имеют в Иране бизнес, готовы работать в Иране, но все опасаются, что они могут подвергнуться незаконным американским санкциям", - сказал Грушко журналистам.

"Мы будем продолжать настаивать на том, что любое продвижение в правильном направлении и сохранение СВПД - путь, который должен быть сопряжён с началом деконструкции незаконного санкционного механизма, который был выстроен после того, как США решили выйти из соглашения, тем самым грубо его нарушив", - добавил он. В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. Иран требует от участников сделки обеспечить экономические интересы Ирана, предусмотренные ядерной сделкой, главным образом в банковской и нефтяной сферах. Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.

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