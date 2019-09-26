Пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийную дверь в полете, сославшись на то, что в салоне было слишком душно. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в международном аэропорту Тяньхэ, когда самолет готовился к вылету в город Ланьчжоу, Китай. Стюардессы предупредили пассажирку, сидевшую возле аварийного выхода, что дверь открывать нельзя. Однако женщина заявила, что ей слишком душно и она хочет подышать свежим воздухом, после чего повернула ручку люка, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как видно на ролике, снятом очевидцами, стюардессы и пассажиры с удивлением наблюдают за происходящим, в то время как нарушительница невозмутимо сидит возле распахнутой аварийной двери.

Члены экипажа сообщили об инциденте сотрудникам полиции, после чего женщину сняли с рейса. Согласно законодательству Китая, правонарушители, которые наносят ущерб воздушному судну, должны быть приговорены к заключению на 10-15 суток.

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